Polizei stoppt Raser in Ulm und auf B 10

In der Ulmer Innenstadt und auf der B 10 zwischen Dornstadt und Lonsee hat die Ulmer Polizei am Sonntag und in der Nacht zum Montag mehrere Raser gestoppt. Einen davon erwarten 560 Euro Bußgeld, er soll vorsätzlich zu schnell gefahren zu sein.

In der Nacht zum Montag überwachte die Polizei ab Mitternacht die Unterführung der Neuen Straße zum Ehinger Tor mit dem Laser-Messgerät. In dem Bereich verflechten sich mehrere Fahrspuren, es gilt Tempo 50. Binnen 90 Minuten mussten die Beamten drei viel zu schnelle Fahrer stoppen, die allesamt angezeigt werden. Den Negativrekord erzielte ein Autofahrer mit mehr als 100 km/h. Weil der 29-Jährige im Ausland lebt, musste er für das Bußgeld von 550 Euro eine Sicherheit hinterlegen.

Zum Teil extreme Geschwindigkeitsverstöße verzeichneten die Beamten auch auf der B 10 zwischen Dornstadt und Lonsee. Am Sonntagnachmittag überwachten sie dort mit dem Laser-Messgerät das Tempolimit von 100 km/h. Vier Fahrer fielen binnen knapp zwei Stunden durch zu schnelles Fahren auf, sie sehen deshalb Bußgeldverfahren und zum Teil auch Punkten entgegen. Mit fast 170 km/h gemessen, kommt für den Schnellsten auch ein Fahrverbot dazu.