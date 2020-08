Polizei stoppt Radlerin im Rausch

In eine gefährliche Situation brachte sich am Sonntag eine junge Frau in Ulm. Aufgefallen ist die 17-Jährige gegen 11 Uhr in der Friedenstraße. Sie war mit ihrem Fahrrad aus der Karlstraße in die Friedenstraße gefahren, hatte aber nicht auf den Verkehr geachtet. Sie steuerte frontal auf einen VW zu.

Dessen Fahrer musste ausweichen. Trotzdem streiften sich Rad und Auto. Zum Glück wurde die 17-Jährige nicht verletzt. Trotz des Schadens am Auto wollte das Mädchen weiterfahren. Dies wussten die Insassen im VW zu verhindern. Die Polizei stellte auch schnell fest, weshalb die gefährliche Situation entstanden ist und weshalb das Mädchen flüchten wollte: Sie stand erkennbar unter Drogeneinfluss.

Diesen Verdacht bestätigte ein Schnelltest. Die 17-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Jetzt erwartet die junge Frau ein Strafanzeige. Die Polizei informierte auch die Eltern über die Feststellungen.