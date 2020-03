Polizei stoppt mehrere berauschte Autofahrer in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende mehrere berauschte Autofahrer in der Region gestoppt.

So wurde am Sonntagmittag ein VW-Fahrer in Laichingen kontrolliert. Bei ihm verlief ein Test positiv auf Betäubungsmittel. Er musste eine Blutprobe abgeben.

In Munderkingen wurde der Polizei am Sonntagmorgen ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer gemeldet. Eine Streife traf den Verdächtigen zu Hause an. Der Mann musste Blutproben und seinen Führerschein abgeben.

In Rottenacker endete die Fahrt am Sonntagmittag für einen Renault-Fahrer, weil er deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Auch er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

In Ulm hatten zwei Fahrer am frühen Samstag und am Sonntagmittag zu viel Alkohol intus. Auch sie büßten ihre Führerscheine ein und müssen mit einer Strafanzeige rechnen.

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen