Etliche Alkoholsünder hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Dabei ging es um teilweise erhebliche Promillewerte.

Zum Beispiel bei einem 56 Jahre alten Radler, den eine Streife bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Burlafingen anhielt. Der Mann hatte eine ordentliche Fahne – kein Wunder bei einem Blutalkoholwert von zwei Promille. Das zieht ein Strafverfahren nach sich.

Ein Richter muss über die Fahrerlaubnis entscheiden

Wegen unsicherer Fahrweise fiel der Polizei am frühen Freitagabend ein Mann in der Neu-Ulmer Schützenstraße auf. Als er ins Röhrchen pustete, zeigte das Testgerät einen Wert deutlich über 1,1 Promille an. Bis ein Richter über die Fahrerlaubnis des 60-jährigen entscheidet, darf er sich nicht mehr hinters Steuer setzen. Ihn erwartet eine empfindliche Geldstrafe.

Nach der Ausnüchterungszelle gleich hinters Steuer

In Elchingen nahm die Polizei in der Nacht zum Samstag einen 43 Jahre alten Mann in Gewahrsam, der so betrunken war, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Er landete in der Ausnüchterungszelle in Neu-Ulm. Als seine Lebensgefährtin ihn dort abholen wollte, schnappte sich der Mann den Autoschlüssel, setzte sich ans Steuer und versuchte wegzufahren. Doch daran wurde er rechtzeitig gehindert, wie es im Polizeibereich heißt. Jetzt wird für ihn die ganze Sache noch teurer, denn er muss nicht nur für den Aufenthalt in der Ausnüchterungszelle zahlen, was kein billiges Vergnügen ist, sondern ihm droht auch ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Sonntag erwischte die Polizei noch zwei Alkoholfahrer, welche die Grenze von 0,5 Promille gerissen hatten.