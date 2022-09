Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Die Polizei hat am Dienstag einen betrunkenen Mann in Ringschnait auf der Hauptstraße gestoppt. Die Beamten stellten bei der Kontrolle um 22.30 Uhr Anzeichen von Trunkenheit fest, die ein Test bestätigte, teilt die Polizei Ulm mit.

Die Polizisten brachten den Mann daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Den Führerschein musste er abgeben. Da der Mann nicht in Deutschland wohnt, wurde durch die Beamten eine sogenannte "Sicherheitsleistung" erhoben. Dadurch kann das Strafverfahren gewährleistet werden, so die Polizei. In diesem Fall musste der Mann 900 Euro an Ort und Stelle bezahlen.