Polizei stoppt betrunkene Autofahrer

Die Polizei hat in Neu-Ulm in der Nacht zum Sonntag mehrere betrunkene Autofahrer gestoppt.

Am Sonntag, in den frühen Morgenstunden, wurde eine 34-jährige Autofahrerin in der Finninger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da Alkoholgeruch und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten, sollte eine Alkoholmessung durchgeführt werden. Da sie dazu nicht in der Lage war, wurde sie zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine weitere Trunkenheitsfahrt konnte gegen 04:30 Uhr im Starkfeld festgestellt werden. Der 27-jährige Autofahrer lag deutlich über dem erlaubten Wert, sodass auch er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des Sonntags konnte noch bei einem 33-jährigen Autofahrer aus dem angrenzenden Baden-Württemberg in der Reuttier Straße ein Wert oberhalb der 0,5 Promillegrenze festgestellt werden. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihn erwarten jetzt ein Fahrverbot sowie ein hohes Bußgeld.