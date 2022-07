Polizei stellt aktive Suche nach 18-Jährigem ein

Wo ist Jakub Palko? Diese Frage stellt sich seit mehreren Wochen die Ulmer Polizei. Zuletzt lebte der 18-Jährige in Schnürpflingen (Alb-Donau-Kreis). Doch bislang verlief die Suche nach ihm im Sande.

Der junge Mann sei nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt, so ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Alle Suchmaßnahmen (auch Spürhunde seien im Einsatz gewesen) und Ermittlungen förderten bislang keinen Hinweis zu Tage, wo Jakub Palko stecken könnte.

Er könnte sich in einer hilflose Lage befinden

Ist ihm etwas zugestoßen? Hat er sich abgesetzt? Nach wie vor gibt es keine Antwort auf diese Fragen. Palko kommt aus einem osteuropäischen Land und war wegen seines Jobs nach Deutschland gekommen.

Verschwunden war der 18-Jährige am Vormittag des 7. Juni, am 13. Juni wurde die Polizei eingeschaltet und Ende Juni gingen die Beamten mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit, veröffentlichten den Namen und ein Foto des Vermissten. Darin hieß es, Jakub Palko könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Hinweise, die Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort hätten liefern können, gingen bei der Polizei bislang aber nicht ein. Wie der Ulmer Polizeisprecher mitteilte, habe die Polizei deshalb die aktive Suche nach dem Vermissten eingestellt. Weil es schlicht keinen Ermittlungsansatz gebe.

Wollte er in der Ukraine kämpfen?

Auch eine Überlegung der Polizei: Hatte der junge Mann womöglich vor, im Ukraine-Krieg zu kämpfen? Weil es auch hierfür keinerlei Indizien gab, verworfen die Ermittler auch diese Option.

Jakub Palko ist 1,85 Meter groß, hat eine muskulöse Statur und kurze braune Haare. Bekleidet gewesen sein soll er mit schwarzen Schuhen (Nike) und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen (Adidas). Zudem trug er einen dunklen Pulli und eine dunkle Basecap.

Die Polizei fragt: Wer hat Jakub Palko seit 7. Juni gesehen? Wer weiß, wo er sich aufhält? Wer kann sonst Hinweise geben? Hinweise sind an die Kriminalpolizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle zu richten.