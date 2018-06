Polizei schlichtet Prügelei in Vorgarten

Vier Polizeistreifen mussten am Sonntag eine Prügelei unter Betrunkenen in einem Vorgarten in der Ulmer Weststadt befrieden. Einen Mann, der sich nicht beruhigen wollte, nahmen die Beamten in Gewahrsam. Ein halbes Dutzend Bewohner desselben Hauses hatten nach ersten Erkenntnissen bis zum frühen Nachmittag reichlich dem Alkohol zugesprochen, bis sie im Vorgarten aneinander gerieten. Nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit Gegenständen wie einer Flasche und einem Stuhl gingen die Streithähne aufeinander los.

Vier Polizeistreifen rückten an, um die Streitenden und teilweise leicht Verletzten zu trennen. Die Beamten verhinderten weitere Übergriffe der Betrunkenen, die auch dem Rettungsdienst drohten. Einen besonders aggressiven 23-Jährigen mit fast zweieinhalb Promille Alkohol im Blut nahm die Polizei in Gewahrsam. Dafür wird sie ihm die Kosten in Rechnung stellen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.