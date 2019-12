Polizei regelt wegen Ampelumbau drei Stunden den Verkehr

Wegen Umbauarbeiten an der Ampelanlage am Ehinger Tor in Ulm mussten Polizisten am Donnerstag gut drei Stunden lang den Verkehr auf einer der größten Ulmer Kreuzungen von Hand regeln.

Die Arbeiten waren notwendig, damit ab Jahreswechsel die Buslinie 11 direkt vom Ehinger Tor abfahren kann. Gegen 9 Uhr wurden alle Ampeln abgeschaltet – und vier Polizisten übernahmen. Mit Handzeichen und Trillerpfeife wurden die Autofahrer abwechselnd über die Kreuzung gelassen, dabei durften die Polizisten nicht die Straßenbahnen aus dem Auge verlieren, die die Kreuzung auch durchqueren mussten. Bis auf wenige Einzelfälle kamen die Autofahrer mit der Situation klar. Gleichzeitig waren Montagetrupps damit beschäftigt, die alte Ampel abzubauen und durch eine vorverkabelte neue Anlage auszutauschen. Um den Busverkehr noch weiter zu beschleunigen, sind die Ampeln mit einem Countdown ausgestattet, der in Sekundenschritten herunterzählt bis zur Freigabe. Zusätzlich verfügt die Kreuzung am Ehinger Tor über eine Vorrangschaltung für die Feuerwehr.