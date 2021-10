Polizei räumt Galeria Kaufhof in Ulmer Fußgängerzone, jetzt Entwarnung - aber es bleiben Fragen

Großeinsatz der Polizei bei Galeria Kaufhof in der Ulmer Fußgängerzone. Die Polizei hatte das Gebäude geräumt, weil ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde.

Um welche Art von Gegenstand es sich handelt, konnte ein Sprecher der Ulmer Polizei auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht mitteilen. Allerdings wurde auch ein Entschärfungskommando entsandt.

Gegen 16.30 Uhr dann die Entwarnung. Die Polizei teilte mit, dass der Gegenstand von Spezialisten des Landeskriminalamts untersucht worden sei. Zudem durchsuchten Polizeihunde das Gebäude. Ergebnis: Es habe keine Gefahr bestanden.

Um welche Art von Gegenstand es sich handelte, wollte der Polizeisprecher aber auch nach dem Ende des Einsatzes nicht sagen. Begründung: Dies könnte womöglich Nachahmer animieren. Gesucht würde nun jedoch noch der Besitzer des Gegenstandes.

In den Vormittagsstunden hatten Zeugen die Polizei über den Gegenstand in dem Kaufhaus in der Innenstadt informiert. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Geschäftsleitung und Polizei entschieden sich vorsorglich, das Gebäude zu räumen. Ob das Kaufhaus heute nochmals öffnen wird, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.