Polizei rät zur Vorsicht auf dem Weihnachtsmarkt

Auch nach der zweiten Woche zieht die Stadt Ulm eine positive Bilanz zum Weihnachtsmarkt. Auffällig jedoch sind zwei Dinge in diesem Jahr, die der Stadt nicht ganz gefallen dürften: Zum einen verzeichnet die Polizei etwas mehr Diebstähle als in den Jahren zuvor, zum anderen sind die Parkhäuser zu bestimmten Zeiten schnell überlastet. Hier rät die Stadt dazu, auf andere Parkhäuser auszuweichen, die etwas weiter entfernt liegen.

„Besetzt“ meldeten die meisten Ulmer Parkhäuser am Samstag gegen 11 Uhr - ein Indiz dafür, wie voll die Stadt war. Die Rathaustiefgarage sei bereits um 10 Uhr voll belegt gewesen, berichtet Klaus Linder, Betriebsleiter Parkbetriebsgesellschaft.

Vor dem Deutschhaus habe es, obwohl es dort keine Baustelle mehr gibt, einen Stau bei der Einfahrt gegeben. „Der als Einfahrtspur vorgesehene Rechtsabbieger wird oft nicht erkannt“, hat Linder beobachtet. Ansonsten: Wer nicht auf einen freien Parkplatz warten möchte, habe gute Chancen im Parkhaus Nord am CCU. „Unser Geheimtipp“, wie Linder sagt.

Wie die Polizei meldet, seien in der vergangenen Woche sechs Diebstähle aus Taschen oder von Geldbörsen im Bereich des Weihnachtsmarkts angezeigt worden - mehr als sonst üblich. Die Polizei sei auch am Wochenende wieder mit zahlreichen Streifen auf und um den Markt herum unterwegs gewesen, sowohl in Uniform als auch in Zivil.

Zum Schutz vor Taschendiebstahl rät Wolfgang Jürgens, Sprecher der Ulmer Polizei: „Nehmen Sie bei einem Bummel über den Weihnachtsmarkt nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen, und tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.“

Ansonsten sei der Weihnachtsmarkt bisher ein voller Erfolg - auch für die Händler in der Innenstadt. „Die Ulmer Fußgängerzone war sehr gut besucht, auch wenn die Frequenz nach wie vor etwas unter dem Niveau von 2019 liegt“, sagt Sandra Walter vom Citymarketing. Eine Vielzahl an Einzelhändlern sei auch mit den Umsätzen sehr zufrieden gewesen. Manche hätten gar von einem „Samstag wie früher“ gesprochen, berichtet die Citymanagerin. Vor allem Winter- und Skibekleidung seien am Wochenende gefragt gewesen. „Auch wenn bei vielen Besuchern eine gewisse Konsumzurückhaltung zu spüren ist, schlägt dies längst nicht bei allen durch und lässt auf ein gutes Vorweihnachtsgeschäft hoffen“, resümiert Sandra Walter.