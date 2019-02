Polizei nimmt Alkoholsünder fest

Die Ulmer Polizei hat am Sonntag gleich vier Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei Kontrollen ertappte die Polizei in Ulm mehrere Alkoholsünder. Gegen 4.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger auf der Busspur in der Neuen Straße. In der Zinglerstraße war ein 51-Jähriger gegen 18.15 Uhr mit seinem schneebedeckten BMW unterwegs. Bei den Kontrollen rochen die Beamten Alkohol. Tests bestätigten laut Mitteilung den Verdacht. Sie hatten zu viel getrunken.

Zeugenhinweise helfen

Zeugen beobachteten gegen 1.30 Uhr einen Mann in der Keltergasse. Der 29-Jährige schwankte zu seinem Auto und parkte aus. Die Zeugen konnten den Autofahrer bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt hindern, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er hatte zu tief ins Glas geschaut und durfte nicht mehr weiterfahren. Gegen 1.45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fiat in der Furttenbachstraße auf. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 22-Jährige unter der Beeinflussung von Drogen fuhr. Ein Test bestätigte das. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten außerdem kleinere Mengen von Haschisch. Ein Arzt nahm dem Fahrer Blut ab.

Anzeigen stehen nun an

Die vier Autofahrer sehen nun einer Anzeige entgegen. Außerdem weist die Polizei daraufhin: Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöhe sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führe gerade deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.