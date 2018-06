Polizei meldet mehr Fahrraddiebstähle

Eine steigende Zahl von Fahrraddiebstählen meldet das Polizeipräsidium Ulm. Um 11 Prozent ist sie im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr auf 962 Fälle im Bereich des Präsidiums angestiegen. Im Jahr 2015 wurden bereits 230 Fahrraddiebstähle angezeigt, also etwa zwei pro Tag. Dabei steigt die Kurve, wie schon in den Vorjahren, mit jedem Monat an. Waren es im Februar noch rund 40, so stieg die Zahl im März auf 60, im April auf 70 Diebstähle. 35 Räder wurden im Alb-Donau-Kreis gestohlen, 50 im Landkreis Biberach, 30 im Landkreis Göppingen, 25 im Landkreis Heidenheim und 90 in der Stadt Ulm. Die Aufklärungsquote liegt bei rund zehn Prozent.

Die Polizei beobachtet dabei häufig, dass Kunden in Fahrradgeschäften zwar viel Geld in das Rad, jedoch umso weniger in die Sicherungstechnik investieren. Sie empfiehlt generell, rund zehn Prozent des Kaufpreises für Sicherungstechnik aufzuwenden. 600 Euro seien die Räder im Durchschnitt wert, die durch Diebstähle abhanden kamen. Dabei könne man schon für weniger als 50 Euro gute Schlösser erhalten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Polizei empfiehlt, Fahrräder mit stabilen Schlössern an feste Gegenstände anzuschließen. Eine aktuelle Pressemitteilung mit vielen weiteren Tipps findet man im Internet unter

w.polizei-beratung.de