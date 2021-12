Polizei löst illegale Party auf

Eine illegale Party haben Polizisten am Mittwoch in Ulm aufgelöst. Gegen 23 Uhr meldete ein Zeuge eine Party in einer Wohnung in der Gerbergasse. Polizeistreifen rückten an und überprüften die Wohnung.

Dort stellten sie insgesamt 27 Personen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren fest die gegen die geltende Corona Verordnung verstießen. Einsichtig über ihr Fehlverhalten waren nur Wenige. Die Polizei beendete die Party und verwies alle Anwesenden der Wohnung. Gegen alle Partyteilnehmer werden nun Anzeigen gefertigt.