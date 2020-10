Polizei kontrolliert intensiv – Viele Verstöße festgestellt

Durch ihre Kontrollen möchte die Polizei die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen und die Anzahl schwerer Unfälle senken. Dabei muss sie vieles im Blick haben, insbesondere die Hauptursachen. Zu denen zählen nach wie vor Ablenkung, Geschwindigkeit sowie Alkohol und Drogen am Steuer. Bereits zu Beginn des Jahres hat die Polizei intensive Kontrollen angekündigt, die sie auch täglich durchführt. So auch am Mittwoch.

Mutmaßlich Poller gestreift

Fünf Fahrer, die alkoholisiert waren oder mutmaßlich unter Drogen standen, waren in Ulm und im Alb-Donau-Kreis unterwegs. Einen 25-Jährigen kontrollierte die Polizei in der Blaubeurer Straße. Der Mann schien unter der Einwirkung von Drogen zu stehen und steht im Verdacht, zuvor gegen einen Poller gefahren zu sein. Er sei uneinsichtig gewesen und soll sich bei der Durchsuchung widersetzt haben. Bei seinem Beifahrer fanden die Polizisten eine Kleinmenge Marihuana, heißt es im Polizeibericht. Der Beifahrer soll ebenfalls unter Drogeneinwirkung gestanden haben.

Beamte finden Marihuana

Auch in Unterweiler kontrollierte die Polizei einen Autofahrer, der mutmaßlich unter Drogen stand. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten sie sein Auto, in welchem er rund 80 Gramm Marihuana hatte. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen.

In Allmendingen stoppte die Polizei eine Frau, die mutmaßlich Amphetamin und Marihuana konsumiert hatte. Die 25-Jährige musste ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Uneinsichtig zeigte sich ein Mann in Schelklingen. Ihm hatten Polizisten die Fahrt untersagt, weil er mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen stand. Später sahen ihn die Beamten mit dem Auto fahren, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste und jetzt mit einer Anzeige rechnen muss.

Unsicher auf der B311 unterwegs

Zu viel Alkohol hatte ein Autofahrer in Ehingen getrunken. Der 43-Jährige war einer Polizeistreife auf der B311 wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Über das Überholverbot zwischen Donaustetten und Erbach setzten sich eine Fiat-Fahrerin und ein Audi-Fahrer hinweg. Auch sie müssen jetzt mit Anzeigen rechnen.

Zwischen Beimerstetten und Dornstadt hielten sich zwei Fahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit und in Langenau benutzte eine Frau während der Fahrt das Handy.