Polizei greift illegale Einwanderer auf A8 auf

Die Polizei hat am Mittwochabend auf der A8 bei Leipheim zwei Iraker aufgegriffen, die auf einem LKW offensichtlich illegal nach Deutschland eingereist sind. Nach ersten Erkenntnissen schmuggelten sich die 17 und 19 Jahre alten Männer vermutlich an einem Hafen in Griechenland auf den Sattelzug und kamen so nach Deutschland. Jetzt wollen sie Asyl beantragen.

Demnach fielen die beiden Männer fielen einem LKW-Fahrer auf, der von Augsburg in Richtung Ulm unterwegs war. Er entdeckte zwei Köpfe, die aus dem Frachtraum eines vorausfahrenden Sattelzugs ragten.

Oberkörper ragen aus dem Dach

Eine Streife der Autobahnpolizei konnte zwischen Günzburg und Leipheim auf den Sattelzug aufschließen. Die beiden Männer hatten die Plane am Dach des Aufliegers aufgeschnitten und standen auf der Ladung im Frachtraum. Ihre Oberkörper ragten aus dem Dach des Sattelanhängers. Auf dem Autobahnrastplatz Leipheim konnte der Fahrer des Sattelzugs angehalten und kontrolliert werden.

Offensichtlich hatte er nach Angaben der Polizei von den bisher „blinden Passagieren“ nichts mitbekommen. Der 46-jährige LKW-Fahrer und seine Beifahrerin waren im gewerblichen Lieferverkehr von Griechenland nach Frankreich unterwegs.

Zur illegalen Einreise vernommen

Die beiden Iraker wurden zur illegalen Einreise nach Deutschland vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie im Zuge des weiteren Asylverfahrens an die Aufnahmeeinrichtung in Donauwörth verwiesen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht gegen den Fahrer des Sattelzugs beziehungsweise seiner Beifahrerin kein Verdacht der illegalen Schleusung, teilt die Autobahnpolizei Günzburg mit.

