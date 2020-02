Polizei findet vermisste 13-Jährige

Die Polizei hat ein seit Anfang Januar als vermisst gemeldetes Mädchen am Dienstag wohlbehalten aufgefunden. Sie wurde nach Angaben der Polizei in einer Wohnung in Blaustein angetroffen.

Wie die Polizei mitteilte, kehrte das Mädchen aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über den von ihr gewünschten Aufenthaltsort nach einer Unternehmung im Stadtgebiet Augsburg nicht wie vereinbart zurück. Die Öffentlichkeit wurde von der Polizei um Mithilfe gebeten.