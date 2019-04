Polizei findet Bargeld im fünfstelligen Bereich – in einem Auto ohne Zulassung im Wald

In einem nicht zugelassenen Auto, das in einem Waldstück bei Holzheim (Landkreis Neu-Ulm) stand, ist Anfang April ein Geldbetrag in einem hohen fünfstelligen Bereich gefunden worden. Das bestätigte Gerhard Klingler, Chef der Polizeiinspektion Weißenhorn, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Wem das Geld gehört und woher es tatsächlich stammt, werde derzeit noch ermittelt. Es gebe aber bereits erste Hinweise auf den Besitzer des Autos sowie des Geldes, so Klingler. Entsprechende Unterlagen seien im Fahrzeug gefunden: „Aber das müssen wir alles noch überprüfen.“

Nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittler könnte das Geld einem Mann aus dem Zuständigkeitsbereich der Weißenhorner Polizei gehören. Nähere Angaben zur Person wollte Klingler nicht machen.

Bislang kein Zusammenhang mit einer Straftat

Bislang geht die Polizei davon aus, dass das Geld nicht im Zusammenhang mit einer Straftat, sondern womöglich in Verbindung mit einer Versicherungsauszahlung stehe. Doch auch dies müsse noch verifiziert werden.

Der vermeintliche Besitzer habe sich bislang nicht zur Herkunft des Geldes geäußert. Die Hinweise seien aus dem Umfeld an die Ermittler herangetragen worden, so der Weißenhorner Polizeichef.

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Holzheim habe das Auto entdeckt und der Polizei gemeldet. Die Beamten hätten dann den „nicht alltäglichen“ Fund gemacht.

Merkwürdig ebenfalls: Der Autoschlüssel lag laut Klingler in der Nähe des Fahrzeugs. Ein eher „unehrlicher“ Finder hätte also ganz leicht ganz viel Geld machen können, so Klingler.