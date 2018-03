Polizei fasst Verdächtige nach Brand in Moscheeverein

Nach dem Brand in der Ulmer Schillerstraße am vergangenen Montag stehen jetzt vier Männer unter schwerem Verdacht. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Es handelt sich danach um Syrer aus der Region.

Bei zwei von den vier Tatverdächtigen erhärtete sich der Verdacht nach der erkennungsdienstlichen Behandlung. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart sagte, dürfte es sich um DNA Spuren handeln, die am Tatort gefunden wurden.

Wie die Polizei den Männern auf die Spur kam, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Ob es sich bei den Männern um Asylbewerber handelt, wollte der Sprecher ebenfalls nicht sagen: „Über den ausländerrechtlichen Status kann ich keine Auskunft geben.“

Der Brand in der Schillerstraße war in der Nacht gegen 3 Uhr von Zeugen bemerkt worden. Eine Streife der Polizei war schnell vor Ort, löschte das Feuer sofort und leitete Fahndungsmaßnahmen ein.

Kriminaltechniker sicherten die Spuren der Tat. Aufgrund des Verdachts, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handeln könnte, übernahm die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stuttgart die Ermittlungen und die Kriminalpolizei bildete eine Ermittlungsgruppe.

Flasche mit brennbarer Flüssigkeit gegen Fenster geworfen

Nach Erkenntnissen aus der Spurensicherung traf eine der Flaschen, die mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt war, ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses. Dahinter befindet sich ein Raum des Moscheevereins. Das Glas hielt stand, die Flasche fiel zu Boden und ging dort in Flammen auf.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass der Angriff gegen den Moscheeverein gerichtet war. Angesichts dessen, dass sich zur Tatzeit acht Menschen im Gebäude befanden, ermitteln die Behörden wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung.

Syrer aus Ulm und den Landkreisen Neu-Ulm, Alb-Donau und Ravensburg

Die intensiven Ermittlungen der Polizei ergaben jetzt einen dringenden Verdacht gegen vier syrische Männer aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und den Landkreisen Neu-Ulm und Ravensburg. Drei davon sollen sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgehalten, der vierte soll Tatmittel beschafft haben.

Ein Beschuldigter hat gestanden

Sie wurden am Mittwoch vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag dem zuständigen Richter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und Vollzug setzte. Einer der Beschuldigten hat die Tat inzwischen gestanden. Die Männer befinden sich jetzt in Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen, auch zum Motiv der 18, 24 und 27 Jahre alten Syrer, dauern noch an.

Eine Woche ist es her, da haben unbekannte mehrere Brandsätze auf ein Gebäude in Ulm am Ehinger Tor geworfen. Zunächst war noch unklar, ob der Brandanschlag einer Moschee in dem Gebäude galt. Mittlerweile hat die Polizei etwas Klarheit in den Fall gebracht. Auch bei der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) hat sich etwas getan.

Zum Brand in der Schillerstraße am gestrigen Morgen liegen den Ermittlern neue Erkenntnisse vor. Demnach traf eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit ein Fenster im Erdgeschoss.