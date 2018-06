Polizei fasst einen gescheiterten Räuber

Kurz nach einem gescheiterten Raub hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen Verdächtigen gefasst. Gegen ihn erging am Donnerstag ein Haftbefehl.

Eine 67-jährige Frau wollte gegen 14.30 Uhr an der Eythstraße in einen Bus einsteigen. Zwei Unbekannte versuchten dort vergeblich, der Frau die Handtasche zu entreißen. Ohne Beute rannten die Männer über die Prittwitzstraße in Richtung Wilhelmsburg davon. Das Opfer reagierte richtig und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Mehrere Streifen fahndeten sofort nach den Tätern. In einem Garten an der Stuttgarter Straße nahmen die Beamten wenig später einen Verdächtigen fest, gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchten Raubes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Mann am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 28- Jährigen, dem weiteren Verfahren sieht der geständige Mann in Untersuchungshaft entgegen. Die Ermittlungen zum zweiten Verdächtigen dauern an.