Polizei fasst „Autoläufer“

Beträchtlichen Schaden hat ein 19-Jähriger in der Nacht zum Freitag angerichtet, indem er über ein Auto lief. Dank eines aufmerksamen Zeugen fasste die Polizei den jungen Mann kurz nach der Tat. Um 3.50 Uhr lief der junge Mann mutwillig über einen Mercedes, der in der Frauenstraße stand. Das führte zu Schäden am Auto, die noch geschätzt werden müssen. Ein Zeuge des Geschehens informierte sofort die Polizei. So war schon bald eine Polizeistreife vor Ort, sie überprüfte den Verdächtigen und sicherte die Spuren der Tat. Den 19-Jährigen aus dem Landkreis Esslingen erwartet eine Strafanzeige.