Polizei erwischt Raser mit 112 statt 50 Sachen

Die Polizei hat am Montagabend in Ulm die Geschwindigkeit auf der Wallstraßenbrücke kontrolliert. Dort liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Deutlich am schnellsten war laut Polizei ein 44-Jähriger aus Ulm. Er wurde mit 112 anstatt der erlaubten 50 Stundenkilometern gemessen. Neben einem Bußgeld in Höhe von 480 Euro muss er mit einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Kontrollen wurden zwischen 18 und 19 Uhr durchgeführt. Acht Autofahrer waren zu schnell. Sieben von ihnen waren so schnell, dass sie mit Fahrverboten und empfindlichen Bußgeldern rechnen müssen.