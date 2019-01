Polizei erwischt Autofahrer betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Ohne Führerschein stehen jetzt zwei Männer da, die die Polizei am Mittwoch und Donnerstag in Ulm kontrolliert hat.

Einer der Beiden hat nach Polizeiangaben schon länger keinen Führerschein. Trotzdem setzte er sich ans Steuer seines Wagen. Bis die Polizei ihn am Mittwoch kurz vor 14 Uhr kontrollierte. Denn an seinem Auto war das Bremslicht kaputt. Bei der Kontrolle in der Unterweiler Straße versicherte der 27-Jährige noch, einen Führerschein zu besitzen. Doch die Ermittlungen der Polizei ergaben schnell ein anderes Ergebnis. Jetzt erwartet den Ulmer eine Strafanzeige.

Ein 26-Jähriger dagegen hatte seinen Führerschein noch, als ihn die Polizei am Donnerstag kurz nach 3 Uhr kontrollierte. Er hatte aber zu viel Alkohol getrunken. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Der 26-Jährige musste eine Blutprobe abgeben – und seinen Führerschein. Auch er sieht einer Strafanzeige entgegen.