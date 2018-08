Polizei erwartet zum Pokalkracher Ulm gegen Frankfurt auch Gewalttäter

Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt am 21. Mai den WfV Pokal und zieht in die erste Runde des DFB Pokals ein. Am 18. August – also am kommenden Samstag in einer Woche ist es endlich soweit. Die Spatzen empfangen Bundesligist Eintracht Frankfurt im Donaustadion. Die Vorbereitungen bei der Stadt, der Polizei und dem Verein laufen aktuell auf Hochtouren. Denn der organisatorische Aufwand ist eine große Herausforderung.