Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Vergewaltigung einer 14-Jährigen

Eine 14-Jährige soll laut Ulmer Staatsanwaltschaft und Polizei in einer Gemeinde im südlichen Alb-Donau-Kreis Opfer eines Sexualdelikts geworden sein.

Das Mädchen gab an, von Asylbewerbern vergewaltigt worden zu sein. Im Verdacht stehen laut Mitteilung von Dienstagnachmittag fünf Verdächtige (14 bis 26 Jahre alt), von denen sich mittlerweile drei in Haft befinden.

Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden traf die 14-Jährige in der Halloween-Nacht in Ulm auf die Verdächtigen, von denen sie einen näher kannte. Sie ließ sich offenbar darauf ein, mit diesen zu mitzugehen.

Vergewaltigung den Eltern und dann der Polizei geschildert

Im Wohnhaus eines der Verdächtigen, das sich im Illertal befinden soll, soll die Jugendliche dann vergewaltigt worden sein, so Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger zur SZ. Dies habe sie später ihren Eltern und dann der Polizei geschildert.

Die Polizei hat inzwischen alle fünf Verdächtigen ermittelt. Nachdem dies gelungen war, durchsuchten Polizisten am vergangenen Freitag vier Wohnungen in Stuttgart, in einer Filstalgemeinde und in einer Illertalgemeinde. Unklar ist, ob es sich bei dem Mädchen ebenfalls um eine Geflüchtete handelt.

Verdächtige vorläufig festgenommen

Die 14 bis 26 Jahre alten verdächtigen Asylbewerber wurden vorläufig festgenommen. Gegen zwei 16 und 26 Jahre alten Verdächtige erließ der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm am Samstag Haftbefehle.

Ein 15-Jähriger wurde an diesem Dienstag vorläufig festgenommen. Auch gegen ihn erließ die zuständige Haftrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl.

Zwei weitere Verdächtige im Alter von 14 und 24 Jahren sind auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen „weiterhin auf Hochtouren“.

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen