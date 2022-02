Am Montag haben in Ulm und in mindestens 15 weiteren Gemeinden im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm Versammlungen stattgefunden, die von den Teilnehmenden regelmäßig als „Spaziergang“ bezeichnet werden.

Wie die Polizei berichtet, war sie mit starken Kräften, auch vom Polizeipräsidium Einsatz, präsent, um für die Sicherheit der Versammlungen und deren Umfeld zu sorgen.

Transparenz der polizeilichen Maßnahmen

Anti-Konflikt-Teams sorgten für die Transparenz der polizeilichen Maßnahmen und damit für die notwendige Deeskalation und Kommunikation. Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht weitgehend ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Verstöße gegen die Maskenpflicht

Im Zusammenhang mit dem nicht angemeldeten Aufzug durch Ulm nahm die Polizei die Personalien von Teilnehmern auf, die gegen die Maskenpflicht verstießen.

Angesichts der in der Stadt Ulm geltenden Allgemeinverfügung und der damit verbundenen Maskentragepflicht hatte die Polizei schon im Vorfeld der nicht angemeldeten Versammlung knapp 100 Personen angesprochen und auf die Maskenpflicht hingewiesen. Die Angesprochenen kamen dem zunächst nach.

Bei der Ulmer Versammlung trugen dennoch viele Teilnehmer keine Maske. Deshalb leitete die Polizei gegen 15 Personen Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht ein.

Ermittlungen gegen die Veranstalter

Ein Mann, der im Verdacht steht, die Leitung der nicht angemeldeten Versammlung gehabt zu haben, sieht einer Strafanzeige entgegen.

Auch in Biberach ermittelt die Polizei gegen zwei Frauen. Sie sollen dort die nicht angemeldete Versammlung geleitet haben.

Luftgewehrgeschoss in Jacke gefunden

In Göppingen meldete sich kurz nach 19 Uhr die Teilnehmerin eines „Spaziergangs“ bei der Polizei. Sie hatte in der Hauptstraße einen Schmerz am unteren Rücken verspürt und in ihrer Jacke ein Luftgewehrgeschoss gefunden.

Für die Waffe ist der Besitz eines Waffenscheins nötig, der Besitzer konnte bisher noch nicht ausfindig gemacht werden. Ein Schuss eines solchen Gewehrs sei zudem nicht hörbar, so das Polizeipräsidium Ulm.

Die Polizei in Göppingen (Hinweis-Telefon: 07161 63 23 60) ermittelt jetzt, was an dieser Stelle geschehen ist und wer gegebenenfalls dafür verantwortlich ist.

Weniger Teilnehmer

Insgesamt vermeldet das Polizeipräsidium einen Rückgang der Teilnehmerzahlen bei den "Spaziergängen". Auch in Ulm versammelten sich weniger Menschen als vorher.