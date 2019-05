Polizei beendet Geiselnahme: Mann soll Ex-Freundin bedroht und entführt haben

Ein 28 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine ehemalige Freundin mit einer Pistole entführt und als Geisel genommen zu haben. Der Mann wurde nach einer groß angelegten Suchaktion der Polizei in Heidenheim festgenommen und sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Demnach soll der 28-Jähriger am Montag gegen 21.15 Uhr seine ehemalige Freundin abgepasst und ihr in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) aufgelauert haben. Unter Vorhalt einer Pistole soll er die Frau gezwungen haben, in sein Auto einzusteigen.

Von Gerstetten sei er dann mit seine ehemaligen Freundin nach Heidenheim gefahren, wo er sie über einen längeren Zeitraum im Auto festgehalten habe.

Polizei sucht mit mehreren Streifen und Hubschrauber

Ein Zeuge hatte laut Polizei Angst, dass der Frau etwas zugestoßen sein könnte. Er informierte die Polizei, welche mit zahlreichen Streifen und einem Hubschrauber nach dem Auto mit den zwei Personen suchte.

Gegen Mitternacht fand die Polizei das Auto in der Heidenheimer Innenstadt. Der Verdächtige lenkte das Auto, während das vermeintliche Opfer auf dem Beifahrersitz saß.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und beschlagnahmte die vermeintliche Tatwaffe, eine Pistole.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ am Dienstag ein Richter des Amtsgerichts Heidenheim gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl wegen Geiselnahme und unerlaubten Führens einer Schusswaffe. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei dauern an.