Polizei ahndet Corona-Verstöße

Zwischen 13 und 14.30 Uhr und 19.45 und 21 Uhr kontrollierte die Polizei bereits am Freitag in der Ulmer Innenstadt, ob sich die Menschen an die Vorschriften der Corona-Verordnung hielten. Dabei musste sie feststellen, dass mehrere Personen die Vorschriften nicht beachteten: Sie trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung und hielten keinen Mindestabstand.

Zum Teil konsumierten sie Alkohol. 45 von ihnen müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Die Polizei werde die Kontrollen fortsetzen, daneben aber auch weiterhin auf Gespräche mit den Menschen setzen. Zusammen mit ihren Partnern werde die Polizei ihren Teil dazu beitragen, für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in der Region zu sorgen.