Polizei überführt 72-jährigen Exhibitionisten

Nach mehrmonatigen Ermittlungen hat die Polizei Neu-Ulm jetzt einen 72-jährigen Exhibitionisten überführt. Der Mann hatte im Sommer eine Frau am Neu-Ulmer Bahnhof belästigt. Er legte ein Geständnis ab.

Der Tatverdächtige soll sich im August zur Mittagszeit am Bahnhofsvorplatz in der Meininger Allee vor einer Frau befriedigt haben. Er war mit dem Fahrrad unterwegs und trug eine kurze Hose. Eine Zeugin beobachtete die Tat aus einem fahrenden Bus heraus und rief die Polizei.

Als die Streife eintraf, fanden die Beamten weder den Exhibitionisten noch das Opfer. Aufgrund der Beschreibung der Zeugin kamen die Ermittler durch ihre Recherchen dem polizeibekannten Senior aber auf die Spur. Er räumte die ihm vorgeworfene Tat ein.

Da der Mann in Vergangenheit bereits mit entsprechenden Taten in Erscheinung trat, ist davon auszugehen, dass es eventuell zu weiteren Straftaten im Bereich des Neu-Ulmer Bahnhofs kam. Mögliche Zeugen, die sich bislang nicht an die Polizei gewandt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.