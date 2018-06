Pokalkracher in Ulm: Der Titelverteidiger kommt

Jetzt steht es fest, die Spatzen mussten lange auf die Ziehung warten: Der Fußball-Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt. Das Spiel gegen den aktuellen Titelverteidiger findet zwischen dem 17. und dem 20. August im Ulmer Donaustadion statt.

Unter anderem Ulms Torwart-Legende Holger Betz verfolgte die Auslosung vor Ort: „Einfach genial. Gegen den Titelverteidiger. Das ist ein Top-Los“, sagte er in der ARD.

Losfee war die deutsch-russische Schauspielerin und Moderatorin, Palina Rojinski. Sie zog die Paarungen aus ingesamt 64 Kugeln, davon neun Mannschaften aus Baden-Württemberg. Die Begegnung der Spatzen mit Eintracht Frankfurt kam ganz zum Schluss. Die Verantwortlichen des SSV mussten ganz lange warten. Wurden dann aber belohnt.

Frankfurt weckt Erinnerungen

Bei den Ulmer Fans dürfte Frankfurt Erinnerungen an alte Zeiten wecken. Die letzte Begegnung beider Teams war gleichzeitig auch die letzte Partie der Ulmer Spatzen in der 1. Fußball-Bundesliga in der Saison 1999/2000.

Die Spatzen verloren die Partie mit 1:2 - quasi in letzter Minute durch einen Foulelfmeter von Horst Heldt. Zuvor hatte Bachirou Salou die Eintracht in Führung gebracht. Hans van der Haar gleich für die Spatzen aus. Doch am Ende reichte es nicht. Die Ulmer stiegen nach nur einem Jahr im Fußball-Oberhaus wieder in die 2. Liga ab.

Als Gewinner des WFV-Pokals qualifiziert

Die Ulmer qualifizierten sich als Gewinner des WFV-Pokals für die erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison. Im Finale des Verbandspokals im Stadion der Stuttgarter Kickers bezwangen sie den Verbandsligisten TSV Ilshofen mit 3:0.

Die Ulmer haben in der langen Geschichte ihres Vereins schon große und dramatische Pokalspiele erlebt. Am weitesten kamen die Spatzen in der Saison 1981/82, in der die Reise nach Siegen unter anderem über den VfL Wolfsburg und Hertha BSC Berlin erst im Viertelfinale mit einer 1:3-Niederlage nach Verlängerung in Bochum zu Ende ging.

Ulmer Pokaldrama schlechthin gegen Dortmund

Fünf weitere Male reichte es zumindest für das Achtelfinale, aber das Pokaldrama schlechthin fand am 9. Oktober 1992 vor 12 000 Zuschauern im Donaustadion zwischen Ulm und Borussia Dortmund unter Trainer Ottmar Hitzfeld statt.

Zur Mannschaft des damaligen Oberligisten gehörten unter anderem Dieter Märkle, Klaus Perfetto, Manfred Kastl und Dragan Trkulja, zu der des Bundesligisten Stefan Reuter, Michael Zorc, Stéphane Chapuisat und Frank Mill.

Spatzen auf Augenhöhe

Die Spatzen waren auf Augenhöhe mit der Borussia und wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, hätte nicht Schiedsrichter Alfons Berg zwei regulären Toren von Trkulja und Kastl die Anerkennung verweigert. Dortmund gewann auch dank der Entscheidungen des Unparteiischen mit 3:1 und Berg verließ das Donaustadion unter Polizeischutz.

