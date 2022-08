Poesie, Musik und urkomische Geschichten

Der Kabarettist, Lyriker, Stand-Up Künstler, Musiker und Förderpreisträger des Deutschen Kabarettpreises 2021 Quichotte präsentiert am Freitag, 12. August, um 20 Uhr im Langenauer Pfleghof Open-Air sein aktuelles Programm „Nicht weniger als ein Spektakel“.

Neben urkomischen Geschichten, die Quichotte von sich und den Irrungen der Menschheit zu erzählen weiß, widmet er sich auch rührender Poesie, mit welcher er sich auf die Seite derjenigen schlägt, deren gesellschaftliche Stimme kaum gehört wird, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Auch Freestylerrap, bei welchem die Zuschauer interagieren, gibt es bei dem Programm zu erleben. Und natürlich auch Lieder, die das Ganze in ein musikalisches Gewand kleiden.

Eintrittskarten sind für 20 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Buchhandlung Mahr in Langenau, im Bürgerbüro der Stadt, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über Reservix.de. erhältlich. Bei Regen wird die Veranstaltung in den Saal verlegt.