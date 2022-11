Podiumsdiskussion zum Thema Menschenrechte im Iran in der VHS Ulm

Die VHS Ulm veranstaltet am Freitag, 25. November, um 18 Uhr im Einstein-Haus, Kornhausplatz im Club Orange (und hybrid, digitale Teilnahme also möglich) eine Podiumsdiskussion. Konfliktforscher Tareq Sydiq von der Universität Marburg wird eine Einführung zum Thema geben. Auf dem Podium und teils hybrid nehmen – moderiert von VHS-Leiter Christoph Hantel – unter anderem teil: Die prominente Journalistin und Autorin Gilda Sahebi sowie Afsaneh Holstein-Tabatabai aus dem Iran, die seit vielen Jahren in Ulm lebt und zur Zeit in Süddeutschland bei der Organisation von Kundgebungen maßgeblich beteiligt ist.

Auslöser der Proteste im Iran war der Tod von Jhina Mahsa Amini. Die 22-Jährige Kurdin war wegen „unsittliche“ Kleidung von der Sittenpolizei festgenommen und misshandelt worden. Sie starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit dem Tod der jungen Frau demonstrieren im Iran, weltweit und auch in Ulm Zehntausende Menschen gegen den repressiven Kurs der Islamischen Regierung Irans (IRI) sowie das islamische Herrschaftssystem.

Die Teilnahme ist kostenlos. Mit der Zoom-Meeting-ID 828-478-6117 sollen Teilnehmer, die nicht in den Club Orange kommen, teilnehmen (und auch Fragen per Chat oder mündlich) stellen können.