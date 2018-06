Play-offs beginnen am 7. Mai

Vor den letzten beiden Spieltagen der Bundesliga-Hauptrunde ist für die Basketballer von Ratiopharm Ulm zwischen Rang fünf und sieben noch alles möglich. Die letzten beiden Spiele bestreitet Ulm am Freitag zu Hause gegen Weißenfels (20 Uhr) sowie am Sonntag in Ludwigsburg (17 Uhr).

Fürs folgende Viertelfinale stehen die Spieltermine bereits fest. Die Ulmer starten auswärts am Samstag, 7.Mai. Ihr erstes Heimspiel haben sie am Mittwoch, 11. Mai (20 Uhr). Das dritte Viertelfinalspiel ist auf Samstag, 14. Mai, angesetzt. Weitere Termine, falls nötig: 17. Mai und 19. Mai. Der Gegner steht noch nicht fest.

Nach dem Spiel am Freitag dürfen 500 Zuschauer aufs Parkett, um mit dem Team einen „Riesen-Huddle“ zu bilden. Wer dabei sein will, sollte früh auf seinem Platz sein. Wer gleich Teil der Play-off-Kampagne werden will, kann sich ein Play-off-Abo sichern (ratiopharmulm.com), ein Play-off-Shirt bestellen (shop.bbu01.com) oder ein Play-off-Selfie schießen (Details unter www.facebook.com/ratiopharmulm). (az)