Platz drei in Deutschland, Platz 16 in der Welt

In der aktuellen „Golden Age“-Rangliste des Times Higher Education (THE) Ranking belegt die Universität Ulm deutschlandweit den dritten Platz – und Platz 16 im weltweiten Vergleich. Und auch im kürzlich erschienen weltweiten QS-Ranking erreicht die Universität Ulm eine Platzierung im weltweit ersten Drittel.

Mit ihrem 50. Geburtstag ist die auf dem Eselsberg gelegene Uni Ulm beim Ranking des britischen THE-Verlags in eine neue „Altersklasse“ aufgestiegen. Somit hat die Universität das „Young University“-Ranking“ hinter sich gelassen, in dem Ulm mehrfach als „Beste junge Uni Deutschlands“ ausgezeichnet worden ist. Aktuell belegt die Uni Ulm im „Golden Age“-Ranking nun Platz 16 weltweit und Platz drei in Deutschland. Geschlagen geben müssen sich die Ulmer in Deutschland nur der Freien Universität Berlin und der Universität Mannheim.

Das Ranking des britischen Verlags Times Higher Education bewertet Universitäten in den Bereichen Forschung, Lehre, wissenschaftlicher Einfluss (Zitationen), Internationalität und Drittmittel. Vor allem bei den Zitationen erreicht die Uni Ulm 92,6 von einhundert möglichen Punkten. Besonders erwähnenswert demnach sind außerdem die Drittmittel, die mit 75,8 Punkten bewertet werden. Im vergangenen Jahr, bei ihrem Debüt im „Golden Age“-Ranking, belegte die Uni Ulm Platz 18. Der Name der Rangliste, „Golden Age“, bezieht sich auf ein „Goldenes Zeitalter“ der universitären Ausbildung nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Ende der 1960-er Jahre. In dieser Zeitspanne entstanden weltweit besonders viele neue Universitäten und die Ausgaben für Forschung stiegen.

Im kurz zuvor erschienenen „QS World University Ranking“ des britischen Anbieters Quacquarelli Symonds mit rund eintausend bewerteten Universitäten weltweit belegt die Uni Ulm einen respektablen Platz 340.

Das QS-Ranking misst für seine Rangliste sechs Indikatoren, darunter akademische Reputation, Zitationen oder das Verhältnis von Studierenden zu Lehrenden. Besonders das Betreuungsverhältnis an der Uni Ulm wird mit 82,9 von einhundert Punkten als besonders gut eingestuft.