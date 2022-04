Plastikmüll in der Donau: freiwillige Helfer wollen Ufer säubern

Die Zahl ist von einer derartigen Größe, dass man sie sich kaum vorzustellen vermag: Acht Milliarden Kilogramm an Plastikmüll landen jährlich in den Weltmeeren. Den Weg bahnen sich die meisten weggeworfenen Kunststoff-Materialien über die Flüsse, rund 80 Prozent der Gesamtverunreinigung stammt von dort.

Erst der Rhein, jetzt die Donau

Um der fatalen Entwicklung entgegenzuwirken, haben sich im Jahr 2018 Freiwillige zusammengeschlossen, die seitdem einmal im Jahr in einer groß angelegten Aktion die Flussufer des Rheins von Plastikmüll befreien. Sie nennen es „RhineCleanUp“, ins Deutsche übertragen „das Saubermachen des Rheins“. In den vergangenen Jahren vergrößerte sich der Zusammenschluss, zahlreiche weitere Flüsse und Tausende weitere Freiwillige kamen hinzu. In diesem Jahr werden erstmalig die Ufer der Donau vom Plastikmüll befreit – und die Organisatoren hoffen auf zahlreiche zupackende Hände.

Einer der Initiatoren ist Joachim Umbach, der eigentlich längst den wohlverdienten Ruhestand genießen könnte. „Aber mich zurückzulehnen und nichts zu tun, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich wollte etwas Sinnvolles zum Gemeinwohl beitragen“, sagt er bei der Auftaktveranstaltung zur Reinigungsaktion an den Donauufern in Ulm.

Deshalb gründeten er und seine Mitstreiter „RhineCleanUp“. „Uns war zwar bewusst, dass ein Großteil des Plastikmülls, der in die Weltmeere gelangt, aus asiatischen Flüssen stammt“, ordnet Umbach die Aktion ein. „Aber auch in Europa werden Unmengen an Plastik in unsere Flüsse befördert.“

2021 sammelten 40 000 Freiwillige Plastikmüll

Und Umbach und sein Organisationsteam sind nicht die Einzigen, die europäische Flussufer von Müll befreien wollen, die Entwicklung der Teilnehmerzahlen liest sich beeindruckend: Im ersten Jahr 2018 beschränkte sich die Kampagne dem Namen entsprechend auf die Flussufer des Rheins. Schon damals beteiligten sich rund 8000 Freiwillige. 2021, mittlerweile waren neben dem Rhein unter anderem auch die Ufer der Mosel und der Ruhr dabei, waren es bereits 40 000 Freiwillige, die an einem Tag 300 Tonnen Plastikmüll einsammeln konnten.

In diesem Jahr kommen neben der Donau noch die Lippe, die Saar und die Spree hinzu. „Die Unterstützung wächst kontinuierlich“, zeigt sich Initiator Umbach sichtlich erfreut. „Unser Ziel ist es, das Bewusstsein der Menschen für die Umwelt und mehr Nachhaltigkeit zu schärfen.“ Er ist überzeugt, jeder, der einmal selbst Plastikmüll an Flussufern eingesammelt hat, wird nie wieder selbst seinen Müll dort hinterlassen.

So können Sie dabei sein

Am Samstag, 10. September, wird es so weit sein: An 13 Flüssen werden voraussichtlich Zehntausende freiwillige Helferinnen und Helfer die Ufer von Plastikmüll befreien – unter anderem in Ulm und Umgebung. „Teilnehmen kann jeder“, sagt Umbach. Anmelden können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen.

Zunächst können sich Gruppen über www.donaucleanup.org registrieren, anschließend haben auch Einzelpersonen die Möglichkeit, sich direkt bei diesen Gruppen anzumelden. „Wenn das Wetter mitspielt, werden wir am 10. September in Deutschland und fünf weiteren europäischen Ländern über 50 000 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer aktivieren“, zeigt sich Umbach optimistisch.

Ein Professor schwimmt von Ulm bis zum Schwarzen Meer

Um der gesamten Aktion mehr Öffentlichkeit zu verschaffen, hat sich auch der „schwimmende Professor“ Andreas Fath eine außergewöhnliche Idee einfallen lassen. Fath ist eigentlich als Chemieprofessor an der Hochschule Furtwangen tätig. 2014 machte er Schlagzeilen, als er den Rhein von der Quelle bis zur Mündung durchschwamm, um die Bevölkerung für den Schutz der Flüsse zu sensibilisieren.

Nun wird er dasselbe in der Donau machen, am 22. April startet er in Ulm und schwimmt von dort bis in die Mündung am Schwarzen Meer. Im Juni will er sein Ziel erreichen, dann hätte er rund 2700 Kilometer zurückgelegt.

Mikroplastik auch in den Flüssen

„Mit dem Schwimmen schaffe ich schlichtweg mehr Aufmerksamkeit für das wichtige Thema“, sagt Fath. Begleitet werde er beinahe auf der gesamten Strecke von einem Forschungsschiff. Darauf seien zwei seiner Masterstudenten, die das Donauwasser täglich analysieren werden. „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie viel Mikroplastik sich mittlerweile in den Weltmeeren und unseren Flüssen befindet“, erklärt der Professor.

Plastik an sich sei zwar nichts Schlechtes. Wenn dieses sich aber nicht mehr im Nutzungskreislauf befinde und beispielsweise in Flüssen lande, bekomme die Menschheit große Probleme. „Die Plastikpartikel werden von Fischen und Meeresfrüchten gefressen und anschließend verspeisen wir diese“, so Fath. Noch sei nicht abzuschätzen, welche konkreten gesundheitlichen Konsequenzen diese Entwicklung haben werde. „Es hat aber definitiv Auswirkungen auf unser Immunsystem.“