Plätzchen für die Mitarbeiter im Gesundheitsamt

Weil die Mitarbeiter im Gesundheitsamt unter dem Dach des Landratsamtes in der Schillerstraße in Ulm seit Monaten „Großartiges“ leisten würden (gemeinsam mit den unterstützenden Kräften der Bundeswehr), hat sich der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel bei einem Besuch unlängst bei diesen bedankt.

Gemeinsam mit Landrat Heiner Scheffold überbrachte der Abgeordnete bei seinem Besuch den Mitarbeitern kleine Geschenke in Form von Mandarinen und Lebkuchen – „als sichtbares Zeichen der Anerkennung für die geleistete Arbeit“. Bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sei die Verantwortung der Gesundheitsämter seit Jahresbeginn stark gewachsen, so Hagel. Gerade für die Mitarbeiter bedeute dies „jede Menge Arbeit“. Seit Oktober unterstützen zwölf Soldaten das Gesundheitsamt. Hagel zeigte sich beeindruckt, in welchem Umfang Personal aus allen Bereichen zur Corona-Bekämpfung hinzugezogen wurde und welche organisatorischen Änderungen binnen Kürze dafür umgesetzt wurde. „Das erfordert eine enorm hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft aller Mitarbeiterinnen im Landratsamt“, so der Abgeordnete.