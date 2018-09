„Plötzlich wurde es finster“: Stromausfall in Elchingen

In den Gemeinden von Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) ist am Mittwochabend offenbar für kurze Zeit der Strom ausgefallen. Das berichten mehrere Nutzer in den Sozialen Medien. Auch auf der Internetplattform stromausfall.de werden zahlreiche Ausfälle gemeldet, so zum Beispiel auch in Langenau, Bernstadt und Hörvelsingen. Beim Stromanbieter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) war am Abend niemand mehr zu erreichen.

Vor allem in den Gemeinden Thalfingen und Elchingen ist am Mittwochabend offenbar für kurze Zeit der Strom ausgefallen. Aber auch umliegende Orte waren wohl betroffen. (Foto: Screenshot / stromausfall.de)

„Und plötzlich wurde es finster. Thalfingen ist teilweise ohne Strom. Die SWU nicht erreichbar. Wie war das nochmal? Bei Stromausfall werden die meisten Kinder gezeugt?!“, schreibt eine Nutzerin gegen 20 Uhr mit einem kleinen Augenzwinkern in einer Facebook-Gruppe, in der es vorwiegend um Themen aus Ulm, Neu-Ulm und Umgebung geht. Darunter summieren sich die Kommentare und Likes. Gegen 20.50 Uhr geben allerdings die ersten Nutzer Entwarnung: „Strom ist wieder da.“

Wo überall der Strom ausgefallen ist und für wie lange er weg war, ist bislang unklar.

Mehr entdecken: Stromausfall legt halb Laichingen lahm