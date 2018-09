„Plötzlich wurde es finster“: Mehrere Stromausfälle in Elchingen

In den Gemeinden von Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) ist am Mittwochabend mehrmals der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) kam es auch am Donnerstagmorgen erneut zu einem kurzen Ausfall.

Um 17.52 Uhr geriet laut einer Mitteilung der SWU in der Trafostation Schönebergweg ein Mittelspannungskabel durch einen Erdschluss in Brand. Der davon ausgelöste Stromausfall erstreckte sich über das Gewerbegebiet Unterelchingen und das Wohngebiet zwischen Hauptstraße und Umgehungsstraße.

Gut 400 Haushalte betroffen

Gut 400 Haushalte waren nach Angaben der SWU von der Störung betroffen. Noch während der Entstörungsmaßnahmen sei es in Oberelchingen zu zwei Mittelspannungs-Kabelschäden gekommen. Der erste habe sich in der Nähe des Feuerwehrhauses und der zweite im Umfeld der Glockeraustraße ereignet. Die Ursache dafür stehe laut SWU derzeit noch nicht fest.

Diese Störungen betrafen sowohl das Wohngebiet um die Ulmer Straße beziehungsweise dem Unterelchinger Weg, als auch das Wohngebiet Thalfingen um den Weitfelder Weg. Alle Haushalte konnten nach Angaben des Stromanbieters gegen 21 Uhr wieder mit Strom versorgt werden.

Erneuter Stromausfall am Donerstagmorgen

Am Donnerstagmorgen um 5.37 Uhr habe sich abermals ein Erdschluss im Schaltwerk Elchingen ereignet, teilen die SWU mit. Dies habe zur Folge gehabt, dass die komplette Gemeinde Elchingen stromlos war. Die Störungsursache habe hierbei im Netz eines vorgelagerten Netzbetreibers gelegen. Somit sei das SWU-Schaltwerk Glockerau spannungslos gewesen. Allerdings konnte nach Angaben der SWU durch Umschaltmaßnahmen bereits nach acht Minuten der Strom wiederhergestellt werden.

Die Arbeiten am Netz dauern noch an. Zwei Kabelmesswagen sind aktuell unterwegs, um die Schäden genau zu lokalisieren. Parallel kümmert sich ein Instandsetzungstrupp um die Aufräumarbeiten in der Trafostation Schönbergweg.

Klagen über Stromausfall in Sozialen Medien

Zuvor hatten Nutzer in den Sozialen Medien über einen Stromausfall geklagt. Auch auf der Internetplattform stromausfall.de wurden zahlreiche Ausfälle gemeldet, so zum Beispiel in Langenau, Bernstadt und Hörvelsingen.

Vor allem in den Gemeinden Thalfingen und Elchingen ist am Mittwochabend offenbar für kurze Zeit der Strom ausgefallen. Aber auch umliegende Orte waren wohl betroffen. (Foto: Screenshot / stromausfall.de)

„Und plötzlich wurde es finster. Thalfingen ist teilweise ohne Strom. Die SWU nicht erreichbar. Wie war das nochmal? Bei Stromausfall werden die meisten Kinder gezeugt?!“, schrieb eine Nutzerin gegen 20 Uhr mit einem kleinen Augenzwinkern in einer Facebook-Gruppe, in der es vorwiegend um Themen aus Ulm, Neu-Ulm und Umgebung geht. Darunter summierten sich die Kommentare und Likes. Gegen 20.50 Uhr gaben dort allerdings die ersten Nutzer Entwarnung: „Strom ist wieder da.“

