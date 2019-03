Plötzlich redet die Haltestelle – SWU führt intelligente Bushaltestellen ein

Die Fingerkuppen gleiten über eine Zeile in Blindenschrift, darunter befindet sich eine große Taste. Auf Knopfdruck ertönt eine blecherne Frauenstimme: „Linie 1 kommt in vier Minuten.“ Kleine gelbe Kästchen, die auf Fingerzeig sprechen, finden sich jetzt an immer mehr Haltestellen in Ulm und Neu-Ulm. Mit der Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie 2 fiel der Startschuss bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) für die akustische Orientierungshilfe.

Jetzt werden nach und nach die insgesamt 99 Haltestellen umgerüstet. Drei Haltestellen in Ulm abseits der Linie 2 – zwei am Böfinger Egertweg und eine am Staufenring – können bereits sehbehinderten Menschen Auskunft geben. Das sprechende Kästchen ist bei Fachleuten als „text-to-speech“ bekannt.

Um einen Missbrauch zu vermeiden – etwa, wenn Schülergruppen aus Jux und Tollerei die Haltestelle zum Dampfplauderer werden lassen wollten, baute der Ulmer Hersteller BMG MIS eine Sicherung ein: Nach zweimaliger Betätigung macht die „Ansagerin“ ein paar Minuten Pause.

SWU investiert insgesamt 700 000 Euro

Das ist nicht die einzige Neuerung an den Haltestellen, in die die SWU nach Angaben von SWU-Verkehr-Chef André Dillmann insgesamt 700 000 Euro investieren. Die Schrift auf den neuen elektronischen Tafeln ist weiß anstatt wie bisher gelb. So zeigen sich seit geraumer Zeit auch die Zielschilder bei den neueren Modellen der SWU-Busse und bei den Straßenbahnen. Die weiße LED-Schrift auf schwarzem Grund biete stärkeren Kontrast und sei daher besser lesbar.

Wer hier drückt, bekommt eine Ansage zu hören. (Foto: Helmstädter)

Zudem sollen sämtliche Stopps nach dem Vorbild des Leitsystems der Linie 2 gestaltet werden: Nun wurde an der Haltestelle Egertweg in Böfingen die letzte von 502 neuen Info-Stelen montiert. Darauf ist neben der Liniennummer auch der Steig abzulesen, von dem der Bus oder die Tram abfährt. Jede Linie hat ihre eigene Farbe in einem Piktogramm.

Auch an den Wartehäuschen tut sich etwas. „Eisenglimmergrau“ nennt Ralf Gummersbach von der SWU Verkehr den beherrschenden Farbton der neuen Möblierung. Weitere Kennzeichen: Große, geriffelte Glaswände und breite, ins Dach eingelassene Beleuchtungsbänder, die den Unterstand hell und einladend wirken lassen sollen.

Neues gibt es jetzt auch fern der Linie 2: Die neuen Anzeigetafeln mit weißen LEDs und die neuen Info-Stelen in der neuen Haltestellenfarbe „Eisenglimmergrau“ in Ulm-Böfingen. (Foto: Helmstädter)

Doch noch gibt es im Haltestellennetz einen kunterbunten Mix: Uralte Wartehäuschen „Marke Eigenbau“ (etwa zehn bis 15), die blauen aus den 1980ern (etwa 120) und ziemlich neue der Firma Wall mit viel Glas.

Neue Unterstände kommen nach und nach

Nun sollen die von der Linie 2 bekannten, von dem Ulmer Büro Braun und Engels entworfenen Unterstände nach und nach entlang der Linien 1, 4 und 5 aufgestellt werden. Die dort vorhandenen blauen Häuschen kommen aber nicht auf den Schrott, sondern werden runderneuert und wiederverwendet, so Gummersbach. Sie ersetzen nach der Sanierung die ganz alten Unterstände aus Holz oder werden an Haltestellen platziert, die bislang ohne Wartehäuschen auskommen mussten. Für die Haltestellen-Erneuerung sind pro Jahr rund 80.000 Euro eingeplant.

Die Autofahrer finden sich zunehmend besser zurecht mit der neuen Straßenbahnlinie. Sebastian Koch, Pressesprecher

Froh sind die SWU, dass nach einigen Unfällen mit der Straßenbahn nun vier Monate nach Inbetriebnahme so etwas wie Alltag einkehrt. „Die Autofahrer finden sich zunehmend besser zurecht mit der neuen Straßenbahnlinie“, sagt Pressesprecher Sebastian Koch.

Dennoch schauten sich die SWU die Verkehrsabläufe nach wie vor sehr genau an und führen mit der Stadt Ulm gemeinsam dort Verbesserungen durch, wo es sinnvoll erscheint: So wurden erst am Freitag etwa am Knoten Karlstraße/Neutorstraße Reflektornägel eingebaut um den Straßenbahnverlauf besser zu kennzeichnen und ein Falschfahren des Individualverkehrs zu verhindern. An den Einstellungen der Ampeln und sonstiger technischer Einrichtungen werde aber immer noch gearbeitet.

