Plädoyers stehen an: Blutrache-Prozess steht vor dem Ende

Der Prozess um den Mord eines 19-Jährigen an einem Erbacher Angelsee biegt nach fast einem Jahr Verhandlung auf die Zielgerade ein: Am Mittwoch, 13. März, hält die Staatsanwaltschaft am Ulmer Landgericht ihr Plädoyer, zwei Wochen später die Verteidigung. Die Verteidiger zweifeln an, dass ihr Mandant an der Tat beteiligt gewesen ist. Während des vergangenen Verhandlungstags sagten Mitglieder des Fischereivereins Eislingen als Zeugen aus, weil auf ihrem Gelände die Leiche 2017 im See entdeckt worden war.

War nur ein Täter am Werk?

Es galt die Grundfrage zu klären, ob ein Täter allein den Ermordeten in Folie eingewickelt und mehrere zehn Meter zum See geschleppt hatte. Der Dummyversuch ergab: War es nur ein Täter, musste das Zauntor zwischen Tatort und Fundort offen gestanden haben (wir berichteten). Beim Test vor Ort stellte sich zudem heraus, dass ein Loch im Zaun ist. Die beiden Zeugen bestätigten: Dieses war schon damals dort und ist so groß, dass eine Person hindurchpasst.