Pkw kommt wegen Aquaplaning von B 30 ab

Ein Pkw ist am Freitag wegen Aquaplaning auf der B 30 von der Straße bagekommen. Das Auto überschlug sich in der Folge mehrfach.

Am Freitag befuhr eine 23-jährige Autolenkerin gegen 14 Uhr mit ihrem Mercedes die B 30 von Ravensburg kommend in Richtung Ulm. Auf Höhe von Biberach-Hagenbuch kam ihr Fahrzeug auf Grund von Aquaplaning ins Schleudern. Sie prallte zunächst in die Leitplanken. Der Mercedes wurde dann nach rechts abgewiesen und rutschte die Böschung hinunter. Dabei überschlug sich der Mercedes mehrfach. Die junge Fahrerin verletzte sich schwer. Sie wurde in eine Klink verbracht. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde das Fahrzeug eines 55-Jährigen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 7.500 Euro.