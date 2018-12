Pkw blockiert Rettungswagen

Eingeschaltetes blaues Blinklicht und tönendes Martinshorn zusammen an einem Fahrzeug der Rettungsdienste, der Feuerwehr und der Polizei soll alle Verkehrsteilnehmer aufmerksam machen und bedeutet für diese sofort freie Bahn zu machen. Einen 75-jährigen Pkw-Lenker interessierte dies offensichtlich nicht.

Der Mann stand am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr mit seinem BMW in der Ulmer Blaubeurer Straße als Erster an einer roten Ampel. Als sich auf der zweispurigen Straße von hinten ein Rettungswagen (RTW) mit Blaulicht und Martinshorn näherte, machten alle Pkw-Lenker dem RTW Platz, nur der 75-Jährige nicht. Der RTW musste sich an seinem Pkw vorbeischlängeln und wurde erheblich behindert, weil er nicht wegfuhr. Eine ebenfalls in der Schlange stehende Polizeistreife kontrollierte den Mann daraufhin. Als Begründung gab der Mann an, sich von den Signalen nicht angesprochen gefühlt zu haben. Zudem sei es ihm zu eng gewesen. Nun sieht er einer Ordnungswidrigkeit-Anzeige entgegen.