Pkw überschlägt sich auf Autobahn

Weil ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete, kam es zu einem folgenschweren Unfall auf der A 7 in Fahrtrichtung Füssen.

Am Freitag befuhr gegen 19:35 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer den linken Fahrstreifen zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Vöhringen. Als er sich einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Pkw näherte, scherte dieser plötzlich so knapp vor dem 31-Jährigen aus, dass dieser nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Durch dieses Bremsmanöver geriet der Pkw des 31-Jährigen ins Schleudern, überschlug sich mehrmals und kam letztlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 31-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An seinem Pkw sowie den Leitplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle sowie zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Neu-Ulm sowie das THW Günzburg vor Ort. Der unfallverursachende Pkw befand sich vor dem Ausscheren unmittelbar hinter einem Lkw und fuhr, ohne anzuhalten, davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum bislang unbekannten Pkw bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Günzburg unter Tel. 08221/919-311 in Verbindung zu setzen.