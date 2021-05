Photovoltaikanlage, groß wie Fußballfeld

Der Arzneimittelhersteller Teva hat eine neue Photovoltaikanlage am Ulmer Standort Donautal in Betrieb genommen. 3580 Module wurden auf dem Dach des Hochregallagers laut Mitteilung montiert, das entspricht der Größe eines Fußballfeldes. Damit gehöre die Anlage zu den Top-Ten-Anlagen in Ulm.

Jährlich können eine Million Kilowattstunden Energie produziert werden, verbraucht wird diese direkt am Standort von Teva. Jährlich würden damit 708 Tonnen CO2 eingespart, das entspräche der Menge, die ein Golf verbraucht, wenn er 120 Mal die Erde am Äquator umrundet. „Die neue Photovoltaikanlage ist ein starker Beitrag im Rahmen unserer Klimaschutzanstrengungen und ein großer Schritt auf dem Weg zum CO2-neutralen Unternehmen“, so Christoph Stoller, General Manager von Teva Deutschland und Österreich.

Insgesamt hat Teva jetzt zwei Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Firmengebäude im Donautal. Die erste wurde vor sechs Jahren installiert, gleichzeitig mit dem Erwerb von Elektroautos für Dienstfahrten. Der darüber produzierte Strom wird ebenfalls in das firmeneigene Netz eingespeist und kompensiert komplett den Verbrauch der Elektroautos.