Mann will PV-Anlage installieren, stürzt und stirbt

Seinen schweren Verletzungen ist am Mittwoch in Wiblingen ein 51-Jähriger erlegen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann zur Mittagszeit mit anderen Arbeitern damit beschäftigt, auf einem Flachdach eines Gebäudes in der Straße „Im Grund“ eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Während der Arbeiten verlor der Arbeiter den Halt am Dachrand und stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe.

Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.