Pferd wirft Reiterin nach Böllerknall ab

Ein Pferd hat am Sonntag eine Reiterin abgeworfen, nachdem Unbekannte bei Nerenstetten einen Böller gezündet hatten. Die Frau verletzte sich beim Abwurf und musste sich in einer Klinik behandeln lassen. Das berichtet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr, als die 37-Jährige auf einem Pferd durch das Gewann Agstel nahe Wettingen geritten ist. Eine 36-Jährige führte das Pferd. Unbekannte zündeten in der Nähe den Böller, woraufhin das Pferd scheute und stieg. Im Anschluss galoppierte es davon und warf dabei die Reiterin ab. Die Frau erlitt Verletzungen und begab sich ins Krankenhaus. Die Zeugin beobachtete nach der Explosion des Knallers drei dunkel gekleidete Jugendliche. Diese flüchteten laut Polizei wohl mit dunklen Fahrrädern über die Felder. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0731 / 18 80 entgegen.