Pferd geht durch: Ehemann nach Kutschenunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche am Donnerstag bei Lonsee sind zwei Menschen verletzt worden, ein Mann zog sich sogar schwere Verletzungen zu.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Ehepaar gegen 18 Uhr mit einer sogenannten Wagonette unterwegs, einer eher etwas älteren Pferdekutsche. Die Frau sei auf einem Feldweg zwischen Urspring und Radelstetten gefahren, ihr Ehemann war Mitfahrer.

Möglicherweise hatte das Pferd an einer Steigung gesundheitliche Beschwerden, weshalb die Frau in ein Getreidefeld lenkte. Dabei habe ein zugewachsener Absatz zum Einknicken der Vorderachse geführt, so die Polizei.

Pferd erschrickt und geht durch

Womöglich sei das Pferd dadurch erschrocken und durchgegangen. Die Frau bremste, konnte das Pferd aber nicht stoppen. Das Tier rannte querfeldein und plötzlich nach rechts.

Die Kutsche kippte um, die Frau stürzte und der Mann kam geriet kurzzeitig unter das Fahrzeug. Er hatte zuvor bereits versucht, das Pferd zu Fuß zu stoppen.

Mann kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte den Mann in einem Hubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die eher leichtverletzte Frau kam in einem Krankenwagen in eine Klinik. Bekannte kümmerten sich um das Pferd.

Die Polizei (Telefonnummer 07335/96260) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.