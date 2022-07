Peter Maffay kommt nach Neu-Ulm

Am Mittwoch, 07. September, kommen Peter Maffay und seine Band um 20 Uhr auch nach Neu-Ulm in die ratiopharm arena. Vor nun fast zwei Jahren kam für Peter Maffay das vorzeitige Aus für seine Tournee zum 50. Bühnenjubiläum, weil zwei Musiker durch Unfall und Krankheit ausgefallen waren. Seitdem verhindern die Auswirkungen von COVID-19, dieTournee fortzusetzen – immer wieder mussten die Konzerte verschoben werden.

Die Corona-Pandmie und ihre Herausforderungen hat Maffay angenommen und ist dabei ein paar neue Wege gegangen. Am Ende kam ein sehr persönliches Album dabei heraus: „So weit", das 2021 erschienen ist. Songs und Texte sind ein Spiegelbild der eigenen Befindlichkeit. Einige Nummer-Eins-Alben hat der 1949 im rumänischen Kronstadt geborene Peter Alexander Makkay bis dato abgeliefert und über 50 Millionen Tonträger verkauft.

In den 1970er Jahren baute er sich zunächst mit Alben wie „Für das Mädchen, das ich liebe" oder „Du bist wie ein Lied" und den Liedern „Du", „Josie" oder „Und es war Sommer" eine Karriere als Schlagersänger auf. In den Folgejahren wurde sein Sound immer rockiger, bis er an der Schwelle der 80er mit seinem ersten Nummer-Eins-Album „Steppenwolf" endgültig den Stilwechsel zum Rocker vollzog.

Außerdem engagiert sich Peter Maffay schon seit vielen Jahren auch politisch und sozial: Zusätzlich zu Charity-Projekten, Stiftungen und Patenschaften für Kinder ist der Sänger in der Friedensbewegung aktiv und spricht sich immer wieder gegen Rassismus und für Toleranz aus. Für sein soziales Engagement wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, dem World Vision Charity Award und der Martin-Buber-Plakette ausgezeichnet.

Karten für das Konzert von Peter Maffay und Band gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de. Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 100% Behinderungsgrad sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es ausschließlich beim Veranstalter Provinztour, ticket@provinztour.de oder unter 07139 / 547. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.