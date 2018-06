Paukenschlag bei Ulmer Grünen: Langjährige Stadträtin wechselt zur CDU

Die langjährige grüne Stadträtin Birgit Schäfer-Oelmayer verlässt die grüne Stadtratsfraktion, tritt aus ihrer Partei aus und wechselt zur CDU-Stadtratsfraktion: Das hat die Kommunalpolitikerin, die 2015 auch als Kandidatin bei den Oberbürgermeisterwahlen angetreten war, am Mittwochabend bekanntgegeben. Sie begründet ihren Schritt mit mangelndem Respekt der Grünen gegenüber ihren Themen. In der CDU könne sie ihre Anliegen wie vernetzte Mobilität und zukunftsfähige Mobilitätskonzepte, Klimaschutz, ökologische Stadtentwicklung und sozialer Zusammenhalt in der Stadt besser voranbringen.

Mehrheitsverhältnisse ändern sich

Im Gemeinderat der Stadt Ulm verändern sich damit auch die Mehrheitsverhältnisse: Die CDU wird zehn (bisher: neun) Sitze haben, die Grünen acht (bisher: neun). Somit werden CDU und FWG gleich stark sein. Hier die künftige Sitzverteilung: FWG (10 Sitze), CDU (10 Sitze), SPD (8 Sitze), Grüne (8 Sitze), FDP (3 Sitze) und „Die Linke“ (1 Sitz).

In ihrer Mitteilung schreibt Schäfer-Oelmayer: „Politisches Engagement muss auch getragen sein von gegenseitigem Respekt und Akzeptanz meiner in die politischen Gremien eingebrachten Tätigkeiten. Beides ist meiner Auffassung nach mir gegenüber in der Grünen Fraktion Ulm und dem Kreisverband der Grünen Ulm verloren gegangen, so dass ich für mich dort keine Perspektive mehr sehe.“

CDU begrüßt neues Fraktionsmitglied

Thomas Kienle, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat, bestätigte: „Die Stadträtin Birgit Schäfer Oelmayer hat einen Antrag auf Eintritt in die Ulmer CDU Fraktion gestellt.“ Mit einstimmigem Votum habe die CDU Fraktion Birgit Schäfer Oelmayer in ihren Reihen aufgenommen. Kienle: „Schäfer Oelmayer ist mit ihrer starken Verankerung in der Ulmer Bürgerschaft eine Bereicherung für unsere Fraktion.“ Vor allem am Eselsberg und in der Wissenschaftsstadt habe die CDU neben Bertram Holz nun eine zweite hervorragende Vertreterin in dem bevölkerungsreichen Stadtteil.“

