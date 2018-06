Pauken und Trompeten für die Generäle Roßmanith und Knappe

Wechsel an der Spitze des Multinationalen Kommandos Operative Führung: Im Reduit der Wilhelmsburg-Kaserne ist am Mittwoch Generalleutnant Jürgen Knappe mit der Führung des Ulmer Multinationalen Kommandos Operative Führung beauftragt worden. Er folgt auf Generalleutnant Richard Roßmanith, der in den Ruhestand trat.

Roßmanith wurde vom Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, entpflichtet, Knappe zum neuen Befehslhaber ernannt. „Sie haben Ihr Kommando von Anfang an konsequent darauf vorbereitet, neben der etablierten EU-Expertise auch die hohen Nato-Standards für operative Hauptquartiere uneingeschränkt zu erfüllen“, dankte der Inspekteur dem scheidenden Befehlshaber beim Übergabeappell in der Wilhelmsburg. Als „prägende Figur“ habe Roßmanith seine Aufgabe mit „Bravour gemeistert“ und aus dem einstigen „Leuchtturmprojekt einen etablierten, strahlenden Leuchtturm“ gemacht. Das mit 17 truppenstellenden Nationen multinationale Ulmer Kommando sei wegen seiner Struktur und des Aufgabenspektrums sowohl in der Bundeswehr als auch international einzigartig. Es decke gleichzeitig drei Führungsebenen im stationären und verlegbaren Einsatz ab. Ob seiner Erfahrungen aus zahlreichen Nato-Verwendungen und Einsätzen habe Generalleutnant Roßmanith großen Anteil an der „enormen Entwicklung“.

Generalleutnant Jürgen Knappe übernehme nicht nur „einen sehr gut aufgestellten und perfekt funktionierenden Organismus“, sondern auch ein gut gefülltes Auftragsbuch. Dazu gehören laut Schelleis unter anderem die bereits im Mai anstehende Nato-Zertifizierung im norwegischen Stavanger, nationale Übungskoordinationen sowie Vorbereitungen, um im Jahre 2020 als EU-Hauptquartier zu fungieren.

Eine Abordnung der Historischen Bürgerwache Ehingen war zur Zeremonie ebenso angetreten wie der Stab des Kommandos und das Wachbataillon der Bundeswehr.

Am Abend wurde Generalleutnant Roßmanith mit dem Großen Zapfenstreich aus der Bundeswehr verabschiedet. Dieses feierliche militärische Zeremoniell für den ranghöchsten General Süddeutschlands intonierten vor mehr als 600 militärischen und zivilen Gästen das Heeresmusikkorps Ulm und der Spielmannszug des Musikkorps der Bundeswehr aus Berlin.